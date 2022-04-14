Veterinerin klima motorunu çaldılar!

İstanbul Sarıyer'de iki kişi; Reşit Paşa Mahallesi'nde bulunan bir veterinerin bahçesindeki klima motorunu çaldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hemen titiz bir inceleme başlattı ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızların olay yerine bir motosikletle geldikleri, klima motorunu çalarak motosiklete yükledikleri ve olay yerinden uzaklaştıkları saptandı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen C.P. ve S.K. isimli iki suç ortağının, çaldıkları klima motorunu "Hurdacılık" yapan K.K.'ya sattıkları tespit edildi. C.P., S.K. ve K.K., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan K.K. serbest bırakıldı. C.P. ve S.K. isimli iki suç ortağı ise "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. C.P. tutuklandı. S.K. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.