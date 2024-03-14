Veysel Tiryaki’den “Altındağ istihdam ofisi” projesi

İşsizlik sorunu konusunda özel bir birim kuracaklarını ifade eden Veysel Tiryaki, "Dost belediyecilik anlayışımızı tüm belediye uygulamalarımızda hayata geçireceğiz. Altındağlıların en yakın dostu olacağız." dedi.





"İŞ ARAYANLA İŞVERENLER ARASINDA KÖPRÜ OLACAĞIZ"

Tiryaki istihdam konusundaki projesini şu sözlerle anlattı:

"Altındağ için yeni dönemde planladığımız önemli projelerimizden biri de istihdama dönük. Kuracağımız "Altındağ İstihdam Ofisi" ile iş arayanlara dost elimizi uzatacağız. Bölgemizde iş arayanlarla, eleman arayanlar arasında köprü olacağız. Firmaların aradığı özelliklere göre iş arayan Altındağlılara, mesleki kurslar vererek daha nitelikli ve donanımlı hale gelmelerini sağlayacağız. "





"MESLEK KURSLARI VERECEĞİZ"

Veysel Tiryaki, Altındağ'da yaşayan ve işe ihtiyacı olan vatandaşlar ile Ankaralı işverenleri bir araya getirecekleri İstihdam Ofisi hakkında da bilgiler verdi. Tiryaki, "Altındağ'da yaşayan işe ihtiyacı olanalar ile Ankara'daki işverenleri mesleki yeterliliklerine göre buluşturmak amacıyla planlanmış bir projedir. Bu merkez ile işgücünün istihdama erişimi önündeki engellerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda işveren ile iş arayanların bir araya getirilmesinin yanı sıra birçok sektörden meslek edindirme kursları ve dil kursları ücretsiz olarak verilecektir. İlçemizde pek çok işsiz var, görüyoruz ki firmalar da eleman arıyorlar ancak aradıkları özelliklere göre personel bulamıyorlar. Biz şimdi ne yapacağız. Firmalar hangi özelliklere göre personel arıyorlarsa, insanlara bu konularda eğitim vererek yeterliliklerini sağlayacağız" diye konuştu.





DİJİTAL PAZARLAMADAN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRMEYE

Meslek dalları hakkında da bilgiler veren Tiryaki şu şekilde konuştu:



"Dijital pazarlama, 3 boyutlu görselleştirme, yabancı dil, elektrik teknisyenliği, CNC operatörlüğü, mobilya montaj ve döşemeciliği, tekstil ve hazır giyim için dikiş kursu gibi konularda eğitimler vereceğiz. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile beraber çalışarak sertifika programları düzenleyeceğiz, Altındağ'da iş arayan vatandaşlarımızın yeterliliklerini artırarak daha kolay iş bulmalarını sağlayacağız."

AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, yeni dönemde yapmayı arzu ettikleri projelerin tamamına da veyseltiryaki.com.tr/beyanname.pdf adresinden ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.