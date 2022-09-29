VGM başvuruları 2022-2023: VGM burs başvuruları başladı mı, şartları neler ve burs miktarı ne kadar?

VGM başvuruları tarihleri için gözler kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Binlerce katılımcı "VGM burs başvuruları başladı mı, şartları neler ve burs miktarı ne kadar?" sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs imkanı tanınıyor. İşte VGM burs başvuru tarihleri 2022-2023 hakkında bilgiler.