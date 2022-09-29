VGM başvuruları 2022-2023: VGM burs başvuruları başladı mı, şartları neler ve burs miktarı ne kadar?

VGM başvuruları tarihleri için gözler kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Binlerce katılımcı "VGM burs başvuruları başladı mı, şartları neler ve burs miktarı ne kadar?" sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs imkanı tanınıyor. İşte VGM burs başvuru tarihleri 2022-2023 hakkında bilgiler.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.