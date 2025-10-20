Haberler Yaşam Haberleri VGM burs başvuru ekranı açılıyor! 2025-2026 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün üniversite düzeyindeki burs başvuruları başlıyor. “VGM üniversite bursu ne kadar, nasıl başvurulur?” soruları gündemde. Lisans ve önlisans öğrencileri için aylık burs imkanı her yıl sağlanıyor. Aday öğrenciler için araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar:

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) yükseköğrenim bursu başvuruları bu yıl ekim ayında alınacak. Başvuru süreci, online olarak ilerleyecek. Bu destek, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerini kapsıyor. İşte, 2025-2026 VGM burs başvuru tarihleri ve ekranı:

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bu dönemde üniversite (yükseköğrenim) düzeyindeki burs başvurularını 21 Ekim tarihinden itibaren alacağını resmi duyurusuyla ilan etti. Başvuru dönemi 31 Ekim tarihinde son bulacak.
Başvurular, vgm.gov.tr üzerinden online olarak yapılabilecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında verilecek iletişim bilgilerinin tamamının doğru ve kullanılıyor olması önem taşıyor.

VGM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

VGM yükseköğrenim bursu ile ilgili mevzuatta burs verilmeyecek öğrenciler şöyle açıklanıyor:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.

VGM BURSU NE KADAR?

2025 yılı ocak ayı itibarıyla ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

