VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026 - VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 akademik yılı burs başvuru tarihlerini açıkladı. Öğrenciler, VGM'nin resmi web sitesi üzerinden burs başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için verilecek. Lisans ve ön lisans öğrencileri başvuru yapabilecek. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, VGM bursu ne kadar?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları üniversite için 21 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.
Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamak zorunda.
Başvurular, vgm.gov.tr üzerinden online olarak yapılabilecek.
VGM yükseköğrenim bursu ile ilgili mevzuatta burs verilmeyecek öğrenciler şöyle açıklanıyor:
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.
2025 – 2026 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüzce ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımları için başvurular 01/10/2025 tarihinde başlamış olup 15/10/2025 günü saat 23:59'a kadar devam edecektir.