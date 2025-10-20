VGM burs başvuru tarihleri 2025-2026: VGM üniversite burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, yükseköğrenim bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) yükseköğrenim bursu başvuruları bu yıl ekim ayında alınacak. Başvuru süreci, online olarak ilerleyecek. Bu destek, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerini kapsıyor. İşte, 2025-2026 VGM burs başvuru tarihleri ve ekranı:
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bu dönemde üniversite (yükseköğrenim) düzeyindeki burs başvurularını 21 Ekim tarihinden itibaren alacağını resmi duyurusuyla ilan etti. Başvuru dönemi 31 Ekim tarihinde son bulacak.
Başvurular, vgm.gov.tr üzerinden online olarak yapılabilecek.
VGM yükseköğrenim bursu ile ilgili mevzuatta burs verilmeyecek öğrenciler şöyle açıklanıyor:
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.
2025 yılı ocak ayı itibarıyla ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.