VGM BURS SONUÇLARI: 2025-2026 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Öğrencilerinin yakından takip ettiği VGM burs başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilen başvuruların sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2025 VGM burs sonuçları belli oldu mu, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Başvuru değerlendirmeleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.
Ancak henüz VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Sonuç tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.