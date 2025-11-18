VGM burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı! 2025-2026 VGM üniversite burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim burs başvurusunda bulunan öğrencilere müjdeli haberi verdi. Genel Müdürlük tarafından yapılan resmi açıklama ile 2025-2026 eğitim yılı burs değerlendirmelerinin bittiği ve sonuçların öğrencilerin erişimine açıldığı bildirildi. VGM, burs imkanından faydalanacak öğrencilere hayırlı olsun dileklerini iletti. İşte, VGM burs sonuçları sorgulama ekranı:
Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2025–2026 eğitim yılı için 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme aşaması, Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup; sonuçlar https://vgm.gov.tr adresinde erişime açılmıştır." dedi.
Ancak yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs başvurularının değerlendirme süreci devam ediyor.
2025-2026 eğitim yılı yükseköğrenim burs sonuçları, yalnızca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi.
Sonuç Sorgulama Adresi: https://vgm.gov.tr
Adaylar, belirtilen resmi internet adresini ziyaret ederek, T.C. Kimlik numaraları ve gerekli diğer bilgileri girerek burs sonuçlarına ulaşabilirler.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs ödemelerine ilişkin soruya verilen yanıt şöyle:
"Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. İkamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir."