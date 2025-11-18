Haberler Yaşam Haberleri VGM burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı! 2025-2026 VGM üniversite burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:04

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı! 2025-2026 VGM üniversite burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2025-2026 eğitim yılı için alınan yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. 21-31 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlayan binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Peki, VGM burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte, VGM üniversite burs sonucu sorgulama ekranı:

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı! 2025-2026 VGM üniversite burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim burs başvurusunda bulunan öğrencilere müjdeli haberi verdi. Genel Müdürlük tarafından yapılan resmi açıklama ile 2025-2026 eğitim yılı burs değerlendirmelerinin bittiği ve sonuçların öğrencilerin erişimine açıldığı bildirildi. VGM, burs imkanından faydalanacak öğrencilere hayırlı olsun dileklerini iletti. İşte, VGM burs sonuçları sorgulama ekranı:

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2025–2026 eğitim yılı için 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme aşaması, Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup; sonuçlar https://vgm.gov.tr adresinde erişime açılmıştır." dedi.

Ancak yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs başvurularının değerlendirme süreci devam ediyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2025-2026 eğitim yılı yükseköğrenim burs sonuçları, yalnızca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi.

Sonuç Sorgulama Adresi: https://vgm.gov.tr

Adaylar, belirtilen resmi internet adresini ziyaret ederek, T.C. Kimlik numaraları ve gerekli diğer bilgileri girerek burs sonuçlarına ulaşabilirler.

VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs ödemelerine ilişkin soruya verilen yanıt şöyle:

"Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. İkamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir."

ARKADAŞINA GÖNDER
VGM burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı! 2025-2026 VGM üniversite burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz