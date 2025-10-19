Haberler Yaşam Haberleri VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULANIYOR! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 19.10.2025 16:28

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan ortaöğrenim bursu için başvuru süreci tamamlandı. Binlerce öğrenci, 2025 VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Eğitim hayatına maddi destek sağlamak isteyen öğrenciler “VGM burs sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?” sorularına yanıt arıyor.

VGM ortaöğrenim burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların duyurulacağı tarihi bekliyor. Her yıl binlerce öğrenciye maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 burs sonuçlarını duyurduğunda öğrenciler sorgulama işlemini kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM Ortaöğrenim bursu başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. Başvuru sonuçlarına ilişkin ise henüz resmi bir tarih duyurusu yapılmadı. Başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

VGM Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuruları 21 Ekim 2025'te başlayacak. Adaylar 31 Ekim 2025 tarihine kadar başvuru yapabiliyor.


VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

