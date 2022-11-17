Haberler Yaşam Haberleri VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvuru tarihleri ve şartları!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 17:07

VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvuru tarihleri ve şartları!

VGM burs başvuruları için geri sayım devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim bursu, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine 8 ay süre ile veriliyor. KYK burs başvurularından sonra alınmaya başlayan VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bu noktada üniversite öğrencileri, ‘’VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler?’’ sorusunu gündeme taşıdı. KYK’dan karşılıksız burs alan öğrenciler VGM bursu alamıyor. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvuru şartları ve ekranı.

VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvuru tarihleri ve şartları!

VGM üniversite burs başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KYK burs başvuruları, 17 Kasım 2022 tarihi itibarıyla sona erecek. Başvurularını tamamlayıp sonuçlar için geri sayıma geçen öğrenciler, şanslarını bir de VGM üniversite bursu ile deneyecek. Bu noktada VGM üniversite burs başvuruları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Öte yandan KYK bursu alan VGM'ye başvurabilir mi sorusunun yanıtı da araştırma konusu oldu. Peki, VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvuru tarihleri takvimi ve şartları.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ | 2022-2023 VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

Yükseköğrenim Bursu (Üniversite) 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM henüz burs başvuru sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim arasında alınmış ve sonuçlar Aralık ayının sonunda öğrencilerin erişimine açılmıştı.

21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.

2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Burs ödemeleri üniversite öğrencilerine bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir.

KYK BURSU ALAN VGM'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

KY'dan geri ödemesiz burs alınanlar ise VGM bursu almaya engeldir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.

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VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvuru tarihleri ve şartları!
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