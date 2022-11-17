VGM üniversite burs başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KYK burs başvuruları, 17 Kasım 2022 tarihi itibarıyla sona erecek. Başvurularını tamamlayıp sonuçlar için geri sayıma geçen öğrenciler, şanslarını bir de VGM üniversite bursu ile deneyecek. Bu noktada VGM üniversite burs başvuruları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Öte yandan KYK bursu alan VGM'ye başvurabilir mi sorusunun yanıtı da araştırma konusu oldu. Peki, VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvuru tarihleri takvimi ve şartları.