VGM üniversite burs başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KYK burs başvuruları, 17 Kasım 2022 tarihi itibarıyla sona erecek. Başvurularını tamamlayıp sonuçlar için geri sayıma geçen öğrenciler, şanslarını bir de VGM üniversite bursu ile deneyecek. Bu noktada VGM üniversite burs başvuruları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Öte yandan KYK bursu alan VGM'ye başvurabilir mi sorusunun yanıtı da araştırma konusu oldu. Peki, VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvuru tarihleri takvimi ve şartları.
2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu.
Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022
Yükseköğrenim Bursu (Üniversite) 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM henüz burs başvuru sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim arasında alınmış ve sonuçlar Aralık ayının sonunda öğrencilerin erişimine açılmıştı.
21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.
VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.
Burs ödemeleri üniversite öğrencilerine bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir.
KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.
KY'dan geri ödemesiz burs alınanlar ise VGM bursu almaya engeldir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.