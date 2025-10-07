VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025-2026: VGM burs başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?

VGM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

VGM yükseköğrenim bursu ile ilgili mevzuatta burs verilmeyecek öğrenciler şöyle açıklanıyor:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.