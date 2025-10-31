Haberler Yaşam Haberleri VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? VGM burs sonuçları için geri sayım!
Giriş Tarihi: 31.10.2025 19:24

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 2025 yılı burs başvurularında adaylar, burs almaya hak kazanıp kazanamadıklarını öğrenmek için sorgulama ekranlarını takip ediyor. VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin maddi destek için yaptığı VGM yükseköğrenim burs başvurularında süreç sona yaklaşırken, sonuçların açıklanacağı tarih araştırılıyor. 2025 yılı burs başvuru sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak duyurulduğunda, öğrenciler internet üzerinden sorgulama yapabilecek.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçmiş yıllara bakıldığında yükseköğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklandığı görülüyor.

Bu nedenle 2025 yılı için de sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ancak kesin tarih, VGM'nin resmi duyurusunun ardından netleşecek.

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?

Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

Burslar nasıl ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. İkamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

Burs Miktarı Ne Kadardır?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? VGM burs sonuçları için geri sayım!
