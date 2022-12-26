Vicdan azabı duydu: Cezaevinden mektup yazdı

Ankara'nın Mamak ilçesi Gökçeyurt köyünde çobanlık yapan 76 yaşındaki Bekir Karay, 2003'te evinde ölü bulundu. Karay'ın kafasına sert bir cisimle vurulduğu ve boğazından da olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralama sonucu öldürüldüğü tespit edildi. Kan, doku ve olay yerinde bulunan izmaritlerin incelenmesi sonucu faili tespit edilemeyen dosya rafa kaldırıldı.

CEZAEVİ ARKADAŞINDAN İHBAR MEKTUBU

Cinayetin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra, cezaevinden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbar mektubu ulaştı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Ramazan K., cezaevinde aynı koğuşta kaldığı hırsızlık suçundan tutuklu Gökhan Özgökmen'in aralarında gelişen samimiyet sonucunda kendisine bir itirafta bulunduğunu yazdı. Ramazan K. mektupta, Özgökmen'in köylerinde çobanlık yapan birisini öldürerek parasını gasp ettiğini, çobanın evinin çatısında beklediğini, evden çıktığında odunla kafasına vurduğunu, ölmeyince tekrar saldırarak baltayla vurup öldürdüğünü daha sonra ise parasını aldığını itiraf ettiğini anlattı. Özgökmen'in kendisinin jandarma tarafından sorguya alındığını, içmiş olduğu sigara izmaritlerinden de sonuç alınmadığını anlattığını kaydetti.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Söz konusu ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çobanlık yapan 76 yaşındaki Bekir Karay'ı öldürdüğü öne sürülen Gökhan Özgökmen hakkında 'Başka bir suçu işlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek amacıyla öldürme' suçundan dava açıldı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Özgökmen delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

SERİ CİNAYETLERE KARIŞTI

Tahliye olan Özgökmen 2009 yılında tekrar piyasaya çıktı. Ankara'da yaşanan seri market cinayetleriyle ilgili Özgökmen, Fatih Kafnur, Deniz Yurdakul ve Ferdi Uğur birlikte gözaltına alındı. 4 sanık, marketçiler Muhittin Esen ile Bülent Öztürk'ü öldürmek, bir marketçiyi de yaralamak suçundan tutuklandı. İki seri cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Kafnur verdiği ifadede Özgökmen'in kendisine arabada bulundukları sırada "Ben bunu ilk defa yapmıyorum. Bekir'i de biz kestik" dediğini söyledi. İki marketçi cinayetiyle ilgili yargılanan Özgökmen'e iki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

'İÇİMDEKİ SIR BENİ RAHATSIZ EDİYOR'

Seri katil bu kez vicdanına yenildi. Gökhan Özgökmen 2015'te tutuklu bulunduğu cezaevinden, 2003'te ölü bulunan Bekir Karay hakkında bir ihbar mektubu gönderdi. Vicdan azabı duyduğunu dile getiren Özgökmen mektupta, Karay'ın ölümüne olay sırasında yanında bulunan arkadaş Fatih Kafnur ile birlikte sebep olduklarını söyledi. Özgökmen, "Fatih ile çoban Bekir arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bu olay gerçekleşti. İçimde tuttuğum sır beni rahatsız ettiği için itiraf ediyorum. Bekir uyuşturucu ekimi yapardı. Bekir'in yanındayken tartışma sırasında alkolün de etkisiyle Fatih sobanın yanında duran odunla Bekir'e vurdu. Ben de üzerimdeki bıçakla Bekir'e saldırdım. Fatih, Bekir'in boğaz kısmına saldırdı, ben bu davadan beraat ettim" diye konuştu.

'CEZA ALDIĞI İÇİN İFTİRA ATIYOR'

Özgökmen'in iddiaları üzerine dosyayı yeniden açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2016'da ifadesi alınan Fatih Kafnur, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Arabada Gökhan'ın Ferit'e Bekir'i öldürdüğünü söylediğini duydum. Nezarette de Mithat'ın da çobanı öldürdüğünü, yanında kimsenin olmadığını söylediğini duydum. Gökhan ağırlaştırılmış müebbet aldığı için ve benim de dışarıda olmamı istemediği için bu iftirayı atıyor" dedi.

20 YILIN ARDINDAN DOSYA RAFLARDAN İNDİRİLDİ

Bekir Karay'ın faili meçhul dosyasını tozlu raflardan indiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinden alınan kan, sigara izmaritleri gibi numune örneklerinin incelemesinin yapılıp yapılmadığı ve DNA örneklerine bakılıp bakılmadığına ilişkin araştırma yapılması için talimat hazırladı. Savcılık, soruşturma kapsamında 20 yılın ardından şüpheliler Gökhan Özgökmen, Deniz Yurdakul ve Fatih Kafnur'un ifadelerini alarak telefon kayıtları ile olay tarihindeki HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.