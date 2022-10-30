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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Vicdan sızlatan indirim talebi

Konya’da Murat Demir (51), eşi Keziban Demir’i (46) ‘Sen ne biçim erkeksin’ dediği için öldürdü. Savcılık iddianamesinde “haksız tahrik hükümleri” oluştuğuna yer verildi

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Vicdan sızlatan indirim talebi
Konya'da bir günlük eşi Keziban Demir'i (46) bıçaklayarak öldüren Murat Demir (51) hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Demir'in "Bana 'Sen ne biçim erkeksin' dediği için öldürdüm" sözleri nedeniyle haksız tahrik oluştuğu belirtildi.
Olay 8 Temmuz günü merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 2016 yılında 4 çocuğunun annesinden boşanan Murat Demir, 3 ay önce ikinci evliliğini Keziban Türk ile yaptı. 7 Temmuz'da evlenen çift arasında 8 Temmuz sabahı kavga çıktı. Murat Demir, daha bir günlük bile olmayan eşi Keziban'ı bıçaklayıp öldürdü. Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



"SEN ERKEK MİSİN DEDİ"
Zanlı Murat Demir hakkında 'haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Demir'in, "Aramızda tartışma çıktı. Sakinleşmek için evden çıkmak istediğimde çıkmama izin vermedi. Sonra bana 'Sen ne biçim erkeksin' dedi ve bir tokat attı. Bunun üzerine ben de bıçakladım. Sonra 112'yi aradım. Benden sürekli para istiyordu. 80 gram altın ve mehir senedi istiyordu. Amacım öldürmek değildi, pişmanım" dediği belirtildi.

SAVCI 'HAKSIZ TAHRİK' DEDİ
İddianamede Demir'in pişmanlık göstererek sağlık ekiplerini araması, şüphelinin beyanları dışında aksini kanıtlayan başkaca delil bulunmadığı, Keziban Demir'in yeni evlendiği eşinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle engel durumunu bilmesi ve buna bağlı bazı durumlarla ilgili ağır sözler söylemesi nedeniyle haksız tahrik hükümleri oluştuğuna yer verildi.

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Vicdan sızlatan indirim talebi
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