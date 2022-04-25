Bursa’da vicdanları sızlatan görüntü

Osmangazi İlçesinde çöplerle dolu bir binanın bodrum katına atılan yaralı köpek, görenlerin vicdanlarını sızlattı. Ölmek üzere olan köpeğin son havlayışlarını duyan mahalle sakinleri, terk edilmiş ve içi çöplerle doldurulmuş metruk binaya girdiklerinde gördüklerine inanamadı.

Çöplerin üzerinde yaralı halde yatan köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen Osmangazi Belediyesi Veteriner hekimleri tarafından hemen barınaktaki kliniğe alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan köpeğin durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.