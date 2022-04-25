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Giriş Tarihi: 25.4.2022 12:39 Son Güncelleme: 25.4.2022 13:10

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da vicdanları sızlatan görüntü

Bursa’da metruk bir binanın çöplüğe dönen bodrum katından gelen sesler mahalleliyi harekete geçirdi. Binaya giren vatandaşlar, ölmek üzere olan sokak köpeğini görünce şaşkına döndü.

Osmangazi İlçesinde çöplerle dolu bir binanın bodrum katına atılan yaralı köpek, görenlerin vicdanlarını sızlattı. Ölmek üzere olan köpeğin son havlayışlarını duyan mahalle sakinleri, terk edilmiş ve içi çöplerle doldurulmuş metruk binaya girdiklerinde gördüklerine inanamadı.

Çöplerin üzerinde yaralı halde yatan köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen Osmangazi Belediyesi Veteriner hekimleri tarafından hemen barınaktaki kliniğe alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan köpeğin durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü
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