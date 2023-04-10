Vicdansız anne: “Uyuyor zannediyordum”

Adana'da önceki gün evde ölü bulunan 2 aylık kız bebeğinin uyuşturucu bağımlısı oldukları iddia edilen annesi Ayşe T., (30) ve babası Suat T.'nin (42) ihmalkârlığından dolayı öldüğü ileri sürüldü. Nüfusta kaydı olmayan ama adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin gözaltına alınan annesi Ayşe T., "Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye geri giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Uyuyor zannediyordum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ayşe T., tutuklanırken firari olan baba Suat T., polis tarafından her yerde aranıyor. Ayrıca açlıktan ölmüş olduğu değerlendirilen Mehtap bebeğin kesin ölüm nedenin otopsi raporunun ardından netleşecek.

NÜFUSTA KAYDI YOK

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi Ayşegül T., evden dışarıya çıkarken anahtarını unuttuğu için itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri, adrese gelerek genç kadının kapısını açtı. Evden kötü koku geldiğini fark eden ekipler, içeride hareketsiz yatan bir bebek görünce durumu polise bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine anne Ayşe T. gözaltına alındı. Nüfusta kaydı bulunmayan ancak adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANNE TUTUKLANDI BABA FİRAR

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne Ayşe T., emniyette sorguya alındı. Emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden Ayşe T., "Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye geri giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Uyuyor zannediyordum" dediği öğrenildi. Ayşe T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce 'uyuşturucu kullanma" suçundan kaydı olduğu belirlenen baba Suat Talay polis tarafından aranıyor.