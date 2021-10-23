Vicdansız baba

Gaziantep'in Şahinbey
ilçesinde 5 gün önce hastanede tedavi gören bir aylık bebeğini ziyarete giden anne Duygu Yılmaz
(27), eşi Mehmet Yılmaz
'dan 1.5 yaşındaki kızları Elif Hazal'a yemek yedirmesini istedi. Israrlarına rağmen küçük kız yemek yemeyince sinirlenen baba, kızına yumruk attı. Küçük kız baygınlık geçirince baba, sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi. Eve gelen sağlık ekipleri, küçük kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavisi süren Elif Hazal Yılmaz
, dün hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, babanın çelişkili konuşmaları üzerine gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Yılmaz'ın, "Kızıma yemek yedirmek istedim fakat yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Minik Elif ise dün Nurdağı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi
'MÜEBBET HAPİS İSTİYORUM'
Kızının mezarı başında gözyaşı döken anne Duygu Yılmaz, kocasının müebbet hapse çarptırılmasını isteyerek, "Böyle olacağını bilsem yavrumu evde bırakmazdım. Ağlayınca çocuğumu dövmüş, yere atmış. Çocuğum acıdan bayılmış. O şekilde yatağa koyup ölmesini beklemiş. 2.5 yaşındaki oğlumu da darp etmiş" dedi.