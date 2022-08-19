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Giriş Tarihi: 19.8.2022 22:29

Vicdansız baba! Eşini bıçaklayıp 5 aylık bebeği kaçırdı

Manisa'nın Kula ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Afyon'da boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin yanına giderek bıçakla yaralayan ve henüz 5 aylık bebeğini kaçıran vicdansız baba, bebeğin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek çocuğu bırakıp kaçtı. Çocuğu bıraktıktan sonra bir anda ortadan kaybolan vicdansız babayı arama çalışmaları sürerken, minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

İHA
Vicdansız baba! Eşini bıçaklayıp 5 aylık bebeği kaçırdı

Olay, Manisa'nın Kula Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 5 aylık Arel isimli bebeğini kucağına alarak yalınayak hastaneye gelen M.U.Ş. isimli vicdansız baba, bebeğinin çok ağladığını öne sürerek bebeği sağlık personellerine teslim edip ortadan kaydoldu. Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personelleri temin ettikleri mamayla 5 aylık Arel bebeğin karnını doyururken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, bebeği hastaneye bırakan kişinin M.U.Ş. isimli şüpheli olduğu ve 07 APD 538 plakalı araçla bebeği bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğunu tespit etti. İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan emniyet güçleri, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan hemen sonra Uşak istikametine çıktığını saptadı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP BEBEĞİNİ KAÇIRMIŞ

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın Afyon ilinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği alıp kaçtığını ve hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanması için Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri harekete geçti.

SAĞLIK PERSONELLERİ MİNİK AREL'E SAHİP ÇIKTI

Vicdansız babanın bırakıp kaçtığı bebeğe ilk müdahalede bulunan Kula Devlet Hastanesi sağlık personelleri, temin ettikleri mamayla bebeğin karnını da doyurdu. Emniyet güçlerinin Afyon'daki yaralı annesine ulaştığı minik Arel, Kula Devlet Hastanesi'ne davet edilen annesine teslim edilecek.

Minik Arel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vicdansız babayı arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma da geniş çaplı olarak devam ediyor.

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Vicdansız baba! Eşini bıçaklayıp 5 aylık bebeği kaçırdı
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