Kanserle mücadelede kiracı tahliyesi çilesi

İngiltere'de yaşayan Tümay Harvey, kansere yakalanan eşiyle tedavi için İstanbul'a geldi. Zorlu tedavi nedeniyle İstanbul'da yaşamaya karar veren Harvey çifti kalacak yerleri olmadığı gerekçesiyle kiracısından evini boşaltmasını istedi. Ancak kiracı evden çıkmayı reddetti. Tedavi boyunca otel köşelerinde kalmaya mecbur bırakılan Tümay Harvey, eşiyle birlikte evlerine geçebilmek için tahliye davası açtı. Kiracı, yaşananları inandırıcı bulmamakla kalmadı, kiraya 4 kat zam yapmayı teklif etti. Hastane ve otel parası nedeniyle maddi yükü artık kaldıramadığını belirten Tümay Harvey, "Steril ortamda olması gereken eşimin davanın sonucunu göremeyeceğinden kokuyorum" dedi. İngiltere'de yaşayan Tümay Harvey, Şubat 2019'da Yenibosna'daki dairesini Mehmet Ali Yavuz ile aralarında imzaladıkları kontratla kiraya verdi. Tümay Harvey'in eşi Trevor Harvey İngiltere'de rahatsızlanması üzerine tedavi altına alındı. Tümay Harvey, eşinin tedavisi ve İngiltere'de doğup büyüyen oğlunun Türkçe dil eğitim görmesini istediği için kiralamış olduğu dairede kalma mecburiyeti doğduğunu belirterek Aralık 2021'de kiracısının evini boşaltmasını istedi.

TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Kiracısı Mehmet Ali Yavuz iddiaya göre taşınmazı 6 ay içerisinde boşaltacağı konusunda güvence verdi. Kiracısının iyi niyetine güvenerek fesih ve tahliye için ihtar göndermeyen Tümay Harvey, Vertigo teşhisi konan Trevor Harvey'in tedavisi İngiltere'de sağlık sisteminin ağır işlemesi ve pahalı olması sebebi ile tedavinin Türkiye'de yapılmasına karar verdi.

İSTANBUL'DA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONDU

Türkiye'de ise Trevor Harvey'in vertigo olmadığı, kan kanseri lösemi olduğu ortaya çıktı. Trevor Harvey, durumunun ağırlaşması ve ilik nakli gerekmesi nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye yatırıldı. Tüm süreçte eşinin yanında kalma mecburiyetinde kalan Tümay Harvey, aylarca sürecek tedavi sürecinde konut ihtiyacı doğdu. Gerek çocuğu ile barınmak ve gerek tedavi, gerekse tedavi sonrası yapılacak kontroller için sürekli olarak ikamet edeceği konut ihtiyacı olduğu gerekçesiyle kiracısının evden çıkmasını istedi. İhtarname ile evinin tahliyesini isteyen Tümay Harvey'e kiracısı Mehmet Ali Yavuz evi tahliye etmeyeceğini belirtti.

OTEL VE AKRABALARINDA KALMAYA BAŞLADILAR

Taşınmazın tahliye edilmemesi sebebi ile Tümay Harvey eşinin tedavisi için İstanbul'a her gelişinde otelde kalmak ya da akrabalarının yanında kalmak zorunda kaldı. Otel ve hastane masrafları üzerinde maddi yük oluşturduğunu belirten Tümay Harvey, manevi olarak da yıprandığını belirterek kira kontratını feshederek yeniden ihtarname gönderdi.

"İHTİYACIM VAR EVİMİ BOŞALT"

Evinini kendi ihtiyaçları için kullanacağı söylemesine rağmen taşınmazı tahliye etmeyen kiracısına Tümay Harvey, avukatı Mehmet Ali Akdoğan aracılığıyla Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tahliye davası açtı. Akdoğan dilekçede, "Müvekkil, eşinin tedavisi için sürekli olarak Türkiye'ye gelme mecburiyetinde. Müvekkilin eşinin tanısı Akut Lösemi tanısı konulmuş olup özel bir hastanede halen yatılı olarak tedavisine görmektedir" dendi.

KİRAYA DÖRT KAT ZAM YAPMAYI TEKLİF ETTİ

Mehmet Ali Yavuz avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde kirasını düzenli ödediğini belirterek, ev sahibinin temelli olarak taşınmayı planlamadığını, sadece yaz dönemi için kısa süreli amaçla oturmayı planlamakta olduğunu ilettiğini şimdi temelli kalmak için tahliye talebinde bulunmasının inandırıcı gelmediğini anlattı. İyi niyetli olarak kiraya 4 katına yakın zam yapmayı teklif ettiğini belirten Yavuz, davanın reddini istedi.

"EŞİMİN, DAVANIN SONUCUNU GÖREMEYECEĞİNDEN KOKUYORUM"

Başlayan yargılama kapsamında tanık dinlendi. Tümay Harvey'in kız kardeşi Melisa S., ablası ve ailesinin Türkiye'ye geldiklerinde kalacak yere ihtiyaçları olduğunu belirtti. Melisa S., "Eniştemin hastalığı gereği, hastaneden çıktığında enfeksiyon kapmaması için özen gösterilmesi gerekmektedir. Ablamın ya da eniştemin İstanbul'da üzerlerine kayıtlı başkaca bir taşınmazı yoktur. Türkiye'ye geldikleri zaman da hastane masrafları çok fazladır, kiralanan taşınmaza ihtiyaçları vardır. Eniştem ağırlaştığı için doktorlar yurt dışına çıkmasına izin vermiyorlar" dedi. Duruşma hakim değişikliği nedeniyle şubat ayına bırakıldı. Hastane ve otel parası nedeniyle maddi yükü artık kaldıramadığını belirten Tümay Harvey, "Steril ortamda olması gereken eşimin, davanın sonucunu göremeyeceğinden kokuyorum" dedi.