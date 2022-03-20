Haberler Yaşam Haberleri Vicdansız oğlunu affetti
Giriş Tarihi: 21.3.2022

Vicdansız oğlunu affetti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Vicdansız oğlunu affetti
İSTANBUL Sancaktepe'de, 28 yaşındaki Hüseyin Balcı, sürekli para isteyip cep telefonu aldırmak için tartıştığı annesi Salise Balcı'yı sokak ortasında darp etti. Yetmedi, annesine silah çekti. Neyse ki tetiği çekmedi ama silahla annesinin kafasını yaraladı. İhbar üzerine gözaltına alınan acımasız evlat, "Bir an önce eve gidip annemin ayaklarını öperek özür dileyeceğim" dese de tutuklandı. O anlar sosyal medyada yayılıp infiale neden olunca da ifadesinde, "Görüntüleri izleyince utandım. Pişman oldum" dedi. Hüseyin Balcı hakkında 6.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Tahliye olan sanık ilk celseye gelmese de mağdur anne, duruşmaya katıldı. Anne Balcı "Daha sonra barıştığım için şikâyetimden vazgeçiyorum" dedi. Mahkeme sanık hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan yeni karar!
Son dakika: Kanarya 88'de 3 puanı aldı! Fenerbahçe evinde Konyaspor'a şans tanımadı
Bir dönemin süper starıydı; Sesini ve çocuğunu kaybetti! Tüdanya SABAH'a konuştu: Bergen'i de anlattı
Son dakika | Tehlikeli ve çirkin girişim: Muğla'daki darp olayı provokatörlerin malzemesi oldu!
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım
Bakan Nebati kur korumalı mevduat hesabındaki son durumu aktardı: 570 milyar lirayı aştık
Mankafa
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Vicdansız oğlunu affetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA