Vicdansız oğlunu affetti

İSTANBUL Sancaktepe'de, 28 yaşındaki Hüseyin Balcı, sürekli para isteyip cep telefonu aldırmak için tartıştığı annesi Salise Balcı'yı sokak ortasında darp etti. Yetmedi, annesine silah çekti. Neyse ki tetiği çekmedi ama silahla annesinin kafasını yaraladı. İhbar üzerine gözaltına alınan acımasız evlat, "Bir an önce eve gidip annemin ayaklarını öperek özür dileyeceğim" dese de tutuklandı. O anlar sosyal medyada yayılıp infiale neden olunca da ifadesinde, "Görüntüleri izleyince utandım. Pişman oldum" dedi. Hüseyin Balcı hakkında 6.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Tahliye olan sanık ilk celseye gelmese de mağdur anne, duruşmaya katıldı. Anne Balcı "Daha sonra barıştığım için şikâyetimden vazgeçiyorum" dedi. Mahkeme sanık hakkında zorla getirme kararı çıkardı.