Vicdansız sürücü iki köpeğe çarpıp kaçtı

Sivas Yeni Oto Sanayi Sitesi'nde bir otomobil sürücüsü, sokak arasında seyrederken iki köpeğe çarparak yaraladı. Köpeklere çarptığını fark ederek duran ve bir süre köpekleri dikiz aynasından izleyen sürücü daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sanayi sitesi esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sokak köpeği belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürülürken, sahipli köpek ise sahibi tarafından veterinere götürüldü. Her iki köpeğin de bacaklarının kırıldığı ve yürüyemedikleri öğrenildi.

Vicdansız sürücüye tepki gösteren sanayi sitesi esnafı ise otomobilin plakasını polise verdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.