Vicdansızlar 400 kovan arıyı diri diri yaktı

Yıldırım ilçesinin ormanlık kesiminde kendisine bir arı çiftliği kuran ve uzun yıllar çalışarak kovan sayısını 400'e çıkaran Ethem Demircioğlu, kovanlarının bulunduğu yere geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Tüm kovanlarının ve içindeki arılarının diri diri yakıldığını gören Demircioğlu, adeta yıkıldı. Olayı gerçekleştirenlerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi.

YILLARCA UĞRAŞTI

Uzun yıllar oğul alarak çoğalttığı arıların yakıldığını gören Ethem Demircioğlu, "Burada duran anılarım vicdansızlar tarafından yakılmış. Hiç bir şey kalmamış, hepsi yanmış. Benim geçim kaynağım buydu. 400 kovan arımı yakmışlar. Bu vicdansızlık nasıl yapılır? Ben şimdi ne yapacağım? Yetkililerden yardım bekliyorum. Suç duyurusunda bulundum. Ben kayıtlı arıcılık yapmaktayım. Kovanlarımın hepsi birliğe kayıtlı, bunu yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.