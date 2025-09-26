Vicdansızlar bu kez çiftçinin parasına göz dikti! Sahte tarım aleti ilanlarıyla çiftçileri ağlarına düşürüp dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Facebook marketplace üzerinden sahte ilanlarla tarım makinesi satma vaadiyle çiftçileri tuzağa düşürüp, dolandıran şebekenin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda dolandırıcıların Konya'da zirai alet üreten bir fabrikanın adını kullanıp, Konya, Balıkesir, Van ve Sivas'ta birçok çiftçiyi biçer-döver, pulluk gibi tarım aletleri satma vaadiyle ağlarına düşürdükleri tespit edildi. Siber polisi şüphelilerin kimlikleri tespit etmesiyle operasyon için harekete geçti. Konya merkezli Ankara, Denizli, Kırıkkale, İzmir, Antalya ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

33 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin hesap incelemesinde yaklaşık 33 milyon TL tutarında işlem hacminin bulunduğu, 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

SAHTE KARGO SİTESİ BİLE KURMUŞLAR

Çiftçileri, sadece zirai alet satma vaadiyle dolandırmakla kalmayan şüpheliler, kargo parası istemek için de Konya'da faaliyet yürüttüğünü gösteren sahte kargo sitesi bile kurmuşlar. Dolandırıcılar inandırıcılığı arttırmak için de kargo sitesinde olmayan kargo takip numarasını sorgulama ekranı bile kurdukları tespit edildi. Aralarında karı-kocanın da olduğu dolandırıcılar 'çağrı merkezi' numarasıyla kendilerine arayan çiftçilerin güvenlerini kazandıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcıların 4'ü tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.