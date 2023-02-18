Vicdansızlar! Depremzedelerin otomobilini motosikletini ve elektrik bisikleti çaldılar

Asrın felaketinde Adana'da çok sayıda bina sahipleri, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar vatandaşın araçlarını çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 otomobil, 13 motosiklet, 11 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 12 şüpheliyi tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için adreslerine baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.