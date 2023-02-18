Haberler Yaşam Haberleri Vicdansızlar! Depremzedelerin otomobilini motosikletini ve elektrik bisikleti çaldılar
Giriş Tarihi: 18.2.2023 11:37 Son Güncelleme: 18.2.2023 11:42

Vicdansızlar! Depremzedelerin otomobilini motosikletini ve elektrik bisikleti çaldılar

Adana'da depremzedelerin 2 otomobil, 13 motosiklet ve 11 elektrikli bisikletini çalan 12 kişi polis tarafından yakalandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Vicdansızlar! Depremzedelerin otomobilini motosikletini ve elektrik bisikleti çaldılar

Asrın felaketinde Adana'da çok sayıda bina sahipleri, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar vatandaşın araçlarını çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 otomobil, 13 motosiklet, 11 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 12 şüpheliyi tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için adreslerine baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Vicdansızlar! Depremzedelerin otomobilini motosikletini ve elektrik bisikleti çaldılar
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