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Giriş Tarihi: 11.2.2023 18:00 Son Güncelleme: 11.2.2023 18:04

Vicdansızlar depremzedeyi dolandırdı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede Nedim Akarsu'yu arayan dolandırıcılar vicdanlardan yoksun bir şekilde  kendilerini "Türk Telekom" çalışanı olarak tanıtıp, yardım yapılacağı vaadiyle mağdur vatandaşı 37 bin lira dolandırdı. Akarsu’nun şikayeti üzerine Beykoz’da yakalanan 6 şüpheli tutuklanmaya sevk edilirken firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Vicdansızlar depremzedeyi dolandırdı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede Nedim Akarsu'yu arayan dolandırıcılar vicdanlardan yoksun bir şekilde kendilerini "Türk Telekom" çalışanı olarak tanıtıp, yardım yapılacağı vaadiyle mağdur vatandaşı 37 bin lira dolandırdı. Hesabındaki 37 bin liranın, başka bir hesaba gönderildiğini fark eden Akarsu'nun şikayeti üzerine, dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


DEPREMZEDEYİ YARDIM VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada dolandırıcıların depremden istifade ederek depremzedeleri hedef aldığı dolandırıcılık faaliyetinin detaylarına SABAH ulaştı. 6 Şubat günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde depremden etkilenen Nedim Akarsu'yu arayan dolandırıcılar Türk Telekomdan aradığını ve depremden dolayı yardım edeceklerini söylediler.

37 BİN LİRASINI ALDILAR

Banka bilgilerini farkında olmadan yardım edecekleri düşüncesiyle dolandırıcılara veren Nedim Akarsu hesabını kontrol ettiğinde 37 bin liranın başka hesaplara aktarıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan depremzede savcılığa suç duyurusunda bulundu.


TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada paranın, Beykoz'da bulunan Y.U'nun hesabına gönderildiğini belirledi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, paranın gönderildiği Y.U. ile suça karıştıkları belirlenen B.K, E.A, T.T, T.D. ve H.Y. Beykoz'da polislerce yakalandı.
Şüphelilerden, dolandırıcılıkta kullandıkları 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, 1 ruhsatsız silah ve suçta kullanılan materyaller ele geçirildi. Savcılık 6 şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Firari 5 şüphelinin yakalanması için soruşturma devam ediyor.

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Vicdansızlar depremzedeyi dolandırdı
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