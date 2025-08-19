Vicdansızlar şehit babasını dolandırdı

14 Kasım 2024'de Tunceli'de eğitim atış alanında meydana gelen kazada şehit olan özel harekat polisi Yiğitcan Yiğit'in babası Mehmet Yiğit'e (58) ulaşan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, "Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek para istedi. Bankaya giden şehit babası dolandırıcıların hesabına 1 milyon 200 bin TL'yi gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Mehmet Yiğit, Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek başından geçen olayı anlattı. Polisin yaptığı operasyonda yakalanan 3 dolandırıcı tutuklanırken, paraya ulaşılamadı. Şehit babası Yiğit, "Ben ikinci kez vuruldum. Vicdansızlar şehit oğlumun parasını da alıp götürdüler. Bir de dolandırıcıların yakınları şikayetimden vazgeçmemi mağdur olduklarını söylüyorlar" diye konuştu.