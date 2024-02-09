Kocaeli'de korkunç olay! "Bunu yapan insan olamaz"

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Çiftlik Mahallesi'nde insanlık dışı bir olay yaşandı. İddialara göre uydukent sitesi mevkiinde yaşanan korkunç olayda, bölgede dolaşmakta olan ve kimseye bir zararı olmadığı belirtilen sokak köpeğinin üzerine asit atıldı. Köpeği acılar içinde kıvranırken yaralı halde bulan mahalleli, bu duruma kayıtsız kalamadı. Feci şekilde yaralanan sokak köpeği tedavi edilmek üzere bir veterinere götürüldü.

BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ

Bölge sakinleri yaşanan olayın insanlık dışı olduğunu ifade ederek, "Bunu yapan insan olamaz. Bunu yapan insanlığın ne demek olduğunu bilmeyen bir canavardır. Ne kadar korkunç biri yada birileri böyle bir şey yapar? Sorumluların tespit edilerek bulunmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.