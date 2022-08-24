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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Vicdansızlığın böylesi

Vicdansızlığın böylesi
Düzce'de 11 Ağustos gecesi bir ayakkabı mağazasına giren hırsızlar, üst kattaki kasa bölümüne giderek önce kasa içerisindeki yüklü miktardaki parayı, ardından da SMA hastası Asenat Münas'ın tedavisi için toplanan kumbarayı çaldı. Paraları çalan şüpheliler, daha sonra dükkândan hızla uzaklaştı. İşyeri sahibi Erdem Büyükkara, sabah hırsızlığı görünce polise bildirdi. Büyükkara, "2 kişi yüzlerini maske ile sararak gayet rahat bir şekilde ürünlerin üzerinden geçip, sanki benimle her gün beraberlermiş gibi direkt kasaya geliyorlar. Kasamızdaki para ile birlikte SMA hastası Asenat bebeğin tedavisi için topladığımız kutuyu da alıyorlar. Asenat bebeğin hastalığı ile ilgili bir yazı olduğunu görerek alıp gitmek, bilemiyorum artık nasıl bir vicdanları var anlayamadım" dedi.

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Vicdansızlığın böylesi
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