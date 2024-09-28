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Giriş Tarihi: 28.9.2024 13:47 Son Güncelleme: 28.9.2024 14:01

Vicdansızlığın böylesi! 75 yaşındaki adamı sokakta acımasızca darp etti

Osmaniye'de tartıştığı 75 yaşındaki Mehmet D.’yi sokak ortasında döven genç cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşlı adamı acımasızca darp eden Ömer Ü. polis tarafından gözaltına alındı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Vicdansızlığın böylesi! 75 yaşındaki adamı sokakta acımasızca darp etti

Olay, Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu yanında meydana geldi. Ömer Ü., sokak ortasında tartışma yaşadığı Mehmet D.'yi bir anda dövmeye başladı. Acımasızca yumruklar ve tekmelerle Mehmet D.'ye saldıran Ömer Ü., küfürler savurdu. Mehmet D.'nin darbedildiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu. Polis olayla ilgili Ömür Ü. gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Vicdansızlığın böylesi! 75 yaşındaki adamı sokakta acımasızca darp etti
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