Vicdansızlığın böylesi! Hasibe Güven’i ölüme terk etti

Uşak'taki korkunç olay, "Bu kadarına da pes" dedirtti. İzmir istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, halk otobüsünden indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hasibe Güven'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yaklaşık 10 metre savrularak refüje düştü.
Hasibe Güven'i yağmur altında ölüme terk eden sürücü, olay yerinden kaçıp 1 kilometre ileride bir ara sokağa girdi. Yaklaşık 1 saat boyunca beraberindeki 3 kişiyle birlikte araçta bekleyen Adem A. (28), 112 acil ihbar hattını arayarak maddi hasarlı kazaya karıştığı ihbarında bulundu.
Polis ekipleri, ihbar üzerine Adem A.'nın bulunduğu sokağa gitti. Ancak ekipler araçtaki hasar ve kan izlerinden yola çıkarak kazanın bir kişiye çarpma sonucu oluştuğunu fark etti. Polis, bunun üzerine Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bölgeye başka bir ekip sevk etti.
Refüjde yatan genç kızı gören polisler, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hasibe Güven'i Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak talihsiz kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü olduğunu söyleyen Adem A. ve beraberindeki Sinan P., O.E., Y.P. gözaltına alındı. Adem A.'nın emniyetteki ifadelerinde çelişki olması üzerine yapılan incelemelerde aracı kendisinin kullanmadığı ortaya çıktı.
8 FARKLI SUÇ KAYDI ÇIKTI
Yaklaşık 1 kilometre ileride girdikleri ara sokakta patronu Sinan P. (41) ile Adem A.'nın yer değiştirdiği anlaşıldı. Su arıtma firması işleten Sinan P., ifadesinde aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Yapılan kontrollerde Sinan P.'nin 0.55 promil alkollü olduğu belirlendi.