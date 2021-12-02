Vicdansızlığın böylesi! Hasibe Güven’i ölüme terk etti





Polis ekipleri, ihbar üzerine Adem A.'nın bulunduğu sokağa gitti. Ancak ekipler araçtaki hasar ve kan izlerinden yola çıkarak kazanın bir kişiye çarpma sonucu oluştuğunu fark etti. Polis, bunun üzerine Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bölgeye başka bir ekip sevk etti.