Videolu ölüm tehdidine tutuklama

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda eşini cuma gününe kadar öldürmekle tehdit eden Erol Savaş tutuklandı. Tehdit edilen kadının gördüğü şiddet üzerine evi terk ederek ailesinin yanına yerleştiği ve boşanmak için adli mercilere başvurduğu öğrenildi. Gaziantep'te yaşayan Erol Savaş, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, elinde tuttuğu bıçağı kameraya göstererek, "Fatoş, en geç bu cumaya kadar seni öldüreceğim. Beni hakime, savcıya, polise herkese şikâyet edebilirsin. Cumaya kadar hangi Allah'ın kulu seni elimde alabilirse alsın. 5 günün var, kaç kaçabilirsen" dedi. Videoda çocuk seslerinin gelmesi ise dikkat çekti. Yeri tespit edilen şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.