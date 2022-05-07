Videoya alıp sosyal medya hesabından paylaşmıştı: Sınır dışı edilecek!

İstanbul Polisi; bir kadını gizlice videoya alarak o görüntüyü kişisel sosyal medya hesabında paylaşan Pakistan uyruklu A.R.'nin (33) açık kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüpheli A.R., Bağcılar Yıldız Tepe Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"GÜZEL GÖRDÜĞÜM BİR BAYANIN VİDEOSUNU ÇEKTİM"

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli A.R. "Ben yaklaşık 5 yıl önce kaçak yollarla Pakistan'dan kaçarak Türkiye'ye geldim. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Türkiye'de güzel gördüğüm bir bayanın videosunu çekip tiktok isimli uygulamada paylaşım yaptım. Bu eylemin suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Türk milletini aşağılamak veya toplumda huzur bozmaya yönelik bir amacım hiçbir zaman olmamıştır. Türk milletini ve Türkiye'yi her zaman sevdim ve değer verdim. Paylaştığım video için özür dilerim. Türkiye'de işten eve evden işe giderim. Kimseye zararım olmamıştır. Suçlamayı bu şekilde kabul ederim" dedi.

SINIRDIŞI EDİLECEK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için şüphelinin İl Göç İdaresi'ne götürülmesine karar verdi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edilecek.