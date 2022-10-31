Vietnam’dan Ne Alınır? Vietnam’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Vietnam'dan ne alınır sorusu, Vietnam'a gidecek ya da orada bulunan bireylerin Vietnam'da ucuz olan şeyleri bulabilmek ve hediye giyecek, yiyecek alabilmek adına yanıtını araştırdığı sorulardan birisidir. Vietnam'da ucuz olan şeyler; kıyafet, çanta, cüzdan ve ipek kumaşlar şeklindedir. Bu yazımızda sizler için yanıtı araştırılan "Vietnam'dan ne alınır? Vietnam'da ucuz olan şeyler neler? Vietnam'dan hediye olarak ne getirilir?" sorularının yanıtlarını derledik.

Vietnam'dan Ne Alınır?

Sıradışı bir kültüre sahip olan Vietnam'dan alınabilecekler şu şekildedir:

Vietnam İşlemeleri: Vietnam geleneğinin önemli bir parçasını nakışlar ve işlemeler oluşturmaktadır. Ekonomik olarak faydalı ve aynı zamanda toplumsal bir faaliyet olduğundan işlemeler turistlerin dikkatini çekmektedir. Bambu ürünler: Bambur ürünlerin oldukça sık bulunduğu ve ucuz olduğu yerlerden birisi Vietnam'dır. Buradan bambu ürünler almak oldukça mantıklıdır. Vietnam kahvesi: Kahvesi ile ünlü Vietnam'dan alınacaklar listesinin en başında kahve yer alır. Farklı çeşit ve aromalarda pek çok kahve bulunur. Vietnam ipeği ve geleneksel kumaşları: Modern tasarımları ve uzun ömürlü olmaları nedeni ile pek çok turistin dikkatini çeken hediyeliklerden bir tanesi Vietnam ipeğidir. Vietnam el sanatları: Her kültürün olduğu gibi Vietnam'ın da kendine özgü el sanatı bulunur. Bu el sanatları turistlerin en çok dikkatini çeken hediyelikler arasında yerini alır. Sermikler: Vietnam eski bir seramik ve çanak geleneğine sahiptir. Özellikle yerli hayattan bahsedilen duvar çerçeveleri açısından oldukça zengindir. Turistlerin ilgisini çeken hediyelikler arasında seramikler de yer alır. Elbise, ayakkabı, çanta: Vietnam'da üretilen çantalar, kıyafetler ve ayakkabılar oldukça kaliteli olduğundan Vietnam'dan hediye getirmek isteyenlerin dikkatlerini çeker.

Vietnam'dan Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Vietnam'dan; anahtarlık, magnetler, bardak gibi hediyeliklerin yanı sıra getirilebilecek değişik kültürel ve güzel pek çok hediyelik eşya bulunur. Bu hediyeler şunlardır: "bambudan yapılmış olan geleneksel konik şekilli şapkalari 'aodai' adı verilen ipekten yapılmış geleneksel kıyafet, kum sanatı ile yapılmış resimler, el işi olarak işlenen kıyafetler, ipekten yapılma tekstil ürünleri, tahtadan yapılmış geleneksel terlikler, bambu flütler, Vietnam'a özgü baharatlar, ve ulusal yemek olan pfo"

Vietnam'da Ucuz Olan Şeyler Neler?

Vietnam'da ucuz olan pek çok ürün bulunur. Bunların en başında Vietnam denilince akla gelen ipek gelir. İpek haricinde ucuz olan bir diğer önemli ürün deri olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bazı kıyafetler, ayakkabılar ve çantalar da ucuzdur. Bunlara ek olarak baharatlar da diğer ülkelere kıyaslandığında ucuz olarak karşımıza çıkar.