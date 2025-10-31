Viktoria Plzen - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa sahasında!

Avrupa kupalarında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Taraftarlar sıradaki karşılaşmayı ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki puan durumunu da araştırıyor. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak.
Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Temsilcimiz ilk maçında Dinamo Zagreb deplasmanında sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken iç sahada çıktığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak 6 puan topladı. Temsilcimiz 6 Kasım Perşembe günü Çekya ligi temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.