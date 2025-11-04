Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi heyecanını sürdüren Fenerbahçe, son 3 maçta hanesine 2 galibiyet 1 mağlubiyet yazdırdı. Grubun zorlu deplasmanlarından biri olan Çekya'daki Viktoria Plzen mücadelesi, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kaderini belirleyecek önemli virajlardan biri olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek taraftarına Avrupa heyecanını yaşatmaya devam etmek istiyor. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı: