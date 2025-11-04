Haberler Yaşam Haberleri Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin kalan UEFA Avrupa Ligi maçları
Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin kalan UEFA Avrupa Ligi maçları

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Ligde dengeli giden Sarı-Lacivertliler, deplasmandan galibiyetle dönerek üst turlara yükselme yolunda büyük avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte o kritik maçın tüm detayları!

UEFA Avrupa Ligi heyecanını sürdüren Fenerbahçe, son 3 maçta hanesine 2 galibiyet 1 mağlubiyet yazdırdı. Grubun zorlu deplasmanlarından biri olan Çekya'daki Viktoria Plzen mücadelesi, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kaderini belirleyecek önemli virajlardan biri olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek taraftarına Avrupa heyecanını yaşatmaya devam etmek istiyor. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. hafta maçında detaylar şöyle:

Tarih: 6 Kasım 2025 Perşembe

Saat: 23:00 (TSİ)

Stadyum: Stadion Mesta Plzne (Plzen, Çekya)

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN KALAN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Temsilcimiz ligde 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Viktoria Plzen deplasmanının ardından Fenerbahçe'nin lig aşamasında kalan maçlarının takvimi ise şöyle:

Tarih Saat (TSİ) Rakip Yer
27 Kasım Perşembe 20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros İstanbul
11 Aralık Perşembe 23:00 SK Brann - Fenerbahçe Deplasman
22 Ocak Perşembe 20:45 Fenerbahçe - Aston Villa İstanbul
29 Ocak Perşembe 23:00 FCSB - Fenerbahçe Deplasman
