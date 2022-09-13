Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Viktoria Plzen İnter maçı canlı izle ekranı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Maçın canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve yayın saati araştırılıyor. Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda sorusu Dünyanın dört bir yanındaki taraftar tarafından merak ediliyor. Peki, Viktoria Plzen İnter maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşma hakkında merak edilenler…
VIKTORIA PLZEN INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tarih: 13 Eylül 2022 Salı (bugün)
Saat: 19.45
Yer: Doosan Arena
Canlı yayın kanalı: EXXEN
EXXEN spor abonelik ücretleri ne kadar?
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.
Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
19:45 Viktoria Plzen – Inter EXXEN
19:45 S. Lizbon – Tottenham TV8,5 EXXEN
22:00 Liverpool – Ajax TV8,5 EXXEN
22:00 Porto - Club Brugge EXXEN
22:00 B. Leverkusen - Atl Madrid EXXEN
22:00 Bayern Münih – Barcelona EXXEN
22:00 Marsilya - E. Frankfurt EXXEN
EXXEN CANLI İZLE
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr