Haberler Yaşam Haberleri Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 13.9.2022 16:23

Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Haftanın ilk maçı Viktoria Plzen İnter maçı olacak. İkinci haftada heyecanı giderek artmakta. Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda sorusu yöneltiliyor. Viktoria Plzen İnter maçı canlı yayın ekranına EXXEN ya da TV8,5 ekranlarından birinden ulaşılacak. Peki, Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar…

Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Viktoria Plzen İnter maçı canlı izle ekranı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Maçın canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve yayın saati araştırılıyor. Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda sorusu Dünyanın dört bir yanındaki taraftar tarafından merak ediliyor. Peki, Viktoria Plzen İnter maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşma hakkında merak edilenler…

VIKTORIA PLZEN INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih: 13 Eylül 2022 Salı (bugün)

Saat: 19.45

Yer: Doosan Arena

Canlı yayın kanalı: EXXEN

MUHTEMEL 11LER

Viktoria Plzen: Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Havel; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory

Inter Milan: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Correa, Martinez

EXXEN spor abonelik ücretleri ne kadar?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

19:45 Viktoria Plzen – Inter EXXEN

19:45 S. Lizbon – Tottenham TV8,5 EXXEN

22:00 Liverpool – Ajax TV8,5 EXXEN

22:00 Porto - Club Brugge EXXEN

22:00 B. Leverkusen - Atl Madrid EXXEN

22:00 Bayern Münih – Barcelona EXXEN

22:00 Marsilya - E. Frankfurt EXXEN

EXXEN CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

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Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Viktoria Plzen İnter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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