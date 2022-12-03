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Giriş Tarihi: 4.12.2022

Villa değil darphane

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Villa değil darphane
OSMANİYE'DE kiraladıkları villada kurdukları sistemle, bankamatiklerde bile geçen sahte para üreten O.A., S.F. ve O.A.A. gözaltına alındı. Villada para sayma makinaları, ultraviyole ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, çeşitli yağlı kâğıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ele geçirdi. Şüphelilerin sahte paraları ATM'ye yatırdıktan sonra sanal alışveriş kartlarına yükleyip alışveriş yaptırdıkları ve başka bankamatiklerden de gerçek paraları çektikleri belirlendi.

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Villa değil darphane
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