Villa hayaline dost kazığı... 12 yıllık dostu bir vekaletle mallarına çöktü

Yaklaşık 12 yıl önce aynı okulda okuyan çocuklarını bırakırken tanışan Ertan Y.(53) ve Mehmet Y.(56), zaman içinde arkadaşlıklarını ilerletti. İkili uzun yıllardır ailecek de görüşmeye devam etti. Takvim yaprakları 2020 Temmuz ayını gösterirken, görüşmelerinin birinde Ertan Y., Kartal'da bahçeli müstakil bir ev alma arzusundan bahsetti. Fakat hayatının dost kazığını yiyeceğinden habersizdi.

KADKÖY'DEKİ BİNAYA SAKARYA'DAKİ ARSALARLA TAKAS

Emlak alım satım işi yapan Mehmet Y., dostu Ertan Y.'nin bahçeli ev hayalini duyunca ilginç bir teklifte bulundu. İddiaya göre Kadıköy'de 4 katlı binası olan Ertan Y.'ye "Bence binayı satıp Sakarya'da bazı arsalarla takas edelim. Arsalar daha kolay satılır, böylece hem kar edersin hem de istediğin evi alırsın" dedi. Dostuna güvendiği için binasını satmaya ikna olan Ertan Y., binayı Sakarya'daki arsalarla takas etti.

EV HAYALİ DOST KAZIĞIYLA YIKILDI

Bir süre sonra Mehmet Y., arkadaşına Kartal'da uygun fiyatlı isteklerini karşılayan bir ev bulduğunu söyleyerek villanın görsellerini Ertan Y.'ye gösterdi. Evi çok beğenen adam satın almak isteyince dostu Mehmet Y.'ye Sakarya'daki arsaları satması için vekalet verdi. Ancak hayalindeki eve sahip olmanın heyecanıyla yanıp tutuşan Ertan Y., arkadaşından gelen kötü haberle yıkıldı.

4 KATLI BİNASINDAN SONRA EVİNDEN DE OLDU

Arsaları satan Mehmet Y., bu paranın Kartal'daki villayı almaya yetmeyeceğini ileri sürerek Ertan Y.'nin Kartal'da bulunan 2+2 dairesini de satmak istedi. Çok istediği villa için bu teklifi de kabul eden adam, arkadaşına verdiği vekaletle evini de sattı. Artık hayallerini süsleyen villanın anahtarını eline almayı beklerken uzun süre çeşitli bahanelerle arkadaşı tarafından ötelendiğini fark eden Ertan Y., söz konusu villanın başkasına satıldığını öğrenince ise beyninden vurulmuşa döndü.

ÇÖKTÜĞÜ PARALARI ESKİ EŞİNİN HESABINA ATMIŞ

Yaklaşık 12 yıllık dostu tarafından dolandırıldığını anlayan talihsiz adam, yaşadığı kumpası yargıya taşıdı. Başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, şüpheli Mehmet Y.'nin bu taktikle birçok kişiyi dolandırdığını ve temin ettiği paraları da eski eşi Emine G.'nin hesabına yatırdığını tespit etti. İfadesi alınan Emine G., eski eşinin hesabına para havale etmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

EMLAK FİYATLARI VE PANDEMİ SAVUNMASI

Şüpheli Mehmet Y. ise savunmasında müştekiyle ailecek görüştüklerini, müştekinin istediği evi bulunca müştekiye ait 3 tane tarla ve 1 adet dairesini sattıklarını, tarla bedelini çek olarak kendisinin aldığını ancak emlak fiyatlarının aniden yükselmesi nedeniyle villa sahibinin satış bedelini artırması üzerine satış işleminin gerçekleşmediğini, aynı dönemde pandemi nedeniyle kendisinin de işlerinin bozulduğunu ve müştekiye yaklaşık 5 milyon 300 bin lira borcunun kaldığını, bu konuda protokol yaptıklarını ancak henüz bu borcunu ödeyemediğini söyleyerek dolandırıcılık iddialarını reddetti.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Böylece dost kazığı mahkemelik oldu. Şüpheli Mehmet Y.'ye "Kamu kurum ve kuruluşları, vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılmasıyla dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.