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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Villada feci ölüm

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Villada feci ölüm
LÜKS bir villanın çatısında çalışırken dengesini kaybederek düşen işçi, yerdeki demirin vücuduna saplanması sonucu yaşamını yitirdi. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi'nde lüks bir villanın çatısında kiremit nakliyesi yapan 29 yaşındaki Tahir Seven adlı işçi, dün saat 10.00 sıralarında dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Yerdeki demirler vücuduna saplanan Seven ağır yaralandı. Sesleri duyan görevli Hasan Y.'nin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Seven'i ilk müdahalenin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Seven, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, villanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonucunda işçinin dengesini kaybederek düştüğü tespit edildi. Seven'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Villada feci ölüm
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