Villada sera kurdu uyuşturucu yetiştirdi

İstanbul polisi, Başakşehir'de bir villadan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, villanın çevresinde yaklaşık 3 gün boyunca çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında 3 katlı villanın perdelerinin kapalı olduğu ve içeride hiçbir hareketin olmadığı belirlendi. Belirli zamanlarda şüpheli kişilerin eve girdiğinin görülmesi üzerine polis ekipleri, villanın içerisi gözle görülemediği için merdivenle baca kısmına çıktı. Dronla villanın çevresini izleyen polis, içeride uyuşturucu madde imal edildiğini tespit etti.Hazırlıklarını tamamlayan polis, Muhammet Furkan Ş. (29) yatağında uyurken yakalandı. Villanın alt katına inen polis ekipleri, kurulan serada 71 kök Hint keneviri ile ışıklandırma ısıtma ve sulama sistemleri ele geçirdi.Villanın birinci katında inceleme yapan polis, 4 kasa halinde kurutulmuş döküm halinde esrar, üçüncü katında ise saksı halinde 16 kök Hint keneviri buldu. Villada ele geçirilen 87 kök Hint keneviri ile 2 kilogram 290 gram marihuana ve uyuşturucudan elde edildiğini düşünülen 4 bin 90 lira, 300 dolar ile 2 bin 200 Euro'ya el konuldu. Uyuşturucuların piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu öğrenildi.