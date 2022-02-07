Haberler Yaşam Haberleri Villada yanarak hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 7.2.2022

Villada yanarak hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Villada yanarak hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde, 27 yaşındaki Burak Ünal, oturduğu villada çıkan yangında feci şekilde can verdi. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Belek Mahallesi, 2. Sokak'taki lüks bir villada meydana geldi. İddialara göre; Burak Ünal, madde kullanımından kurtulmak için odasında kendini zincirledi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ardından villanın içini gezen ekipler Burak Ünal'ın cansız bedenini buldu. Savcının incelemeleri sonrasında yanarak hayatını kaybeden gencin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'li Hüda Kaya'dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın
SON DAKİKA | SGK'dan flaş karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
Son dakika: Bakan Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama! İl merkezinde elektriksiz şebeke kalmadı
Hangi adda bir element yoktur?
Salih Bayraktar, Özdemir Bayraktar'ın Paşa'ya verdiği o cevabı ilk kez anlattı: Kafamızdaki çuvalı çıkarma mücadelesi
Muharrem İnce'den muhalefete salvolar: 6 ayda dağılırsınız
Son dakika: Bakan Akar koronavirüse yakalandı
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...
Son dakika: 6 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Villada yanarak hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA