Villada yanarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, 27 yaşındaki Burak Ünal, oturduğu villada çıkan yangında feci şekilde can verdi. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Belek Mahallesi, 2. Sokak'taki lüks bir villada meydana geldi. İddialara göre; Burak Ünal, madde kullanımından kurtulmak için odasında kendini zincirledi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ardından villanın içini gezen ekipler Burak Ünal'ın cansız bedenini buldu. Savcının incelemeleri sonrasında yanarak hayatını kaybeden gencin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.