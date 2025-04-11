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Giriş Tarihi: 11.4.2025 18:00 Son Güncelleme: 11.4.2025 18:28

Villaların bulunduğu siteye el bombalı saldırı düzenlendi

İstanbul Sarıyer’de motosikletli kasklı iki saldırgan villaların olduğu sitenin bahçesine el bombası attı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken villada hasar meydana geldi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Villaların bulunduğu siteye el bombalı saldırı düzenlendi

Olay, dün saat 03.45 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan bir süre çevrede dolaştı.

Çevreyi kontrol ettikten sonra harekete geçen saldırganlardan biri villanın bahçesine el bombası attı. Bombanın bahçede patlaması sonucu villaların camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi. Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Villaların bulunduğu siteye el bombalı saldırı düzenlendi
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