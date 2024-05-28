Villasının havuzuna düşen kadın boğuldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde villasının havuz başında temizlik yapan İlknur Onuk (42) kaza ile havuza düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

KAZA İLE HAVUZA DÜŞTÜ

İlknur Onuk kaza le temizlik yaptığı villasının su dolu havuzuna düştü. Yüzme bilmediği için uzun süre çabaladı ancak etrafta kimse yoktu. Bir süre sonra Bayram Onuk eşi İlknur Onuk'un havuzda hareketsiz olarak gördü. Hemen havuzdan çıkartıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı ardından İlknur Onuk Kaş devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

BİR YILLIK EVLİ

İlknur Onuk'un hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Bir yıl önce hayatını Bayram Onuk ile birleştiren İlknur Onuk'un eşi ile birlikte yaptırdıkları villayı kiraya vererek turizm işi ile uğraştıkları öğrenildi. İlknur Onuk'un cansız bedeni Kaş'ın Kınık Mahallesi Göçebeler Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.