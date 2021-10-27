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Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:00 Son Güncelleme: 27.10.2021 12:20

Villayı uyuşturucu serasına çevirmişler

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Villayı uyuşturucu serasına çevirmişler

Antalya’da farklı suçlardan aranan kardeşler saklandıkları 2 villayı uyuşturucu serasına çevirmişler. A.E. ve F.E. kardeşler jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Villalarda yapılan aramalarda, kardeşlerin villa içerisine uyuşturucu madde ekimi yaptığı anlaşıldı. Ayrıca villaların içerisinde çok sayıda uyuşturucu maddesi de ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde aranan şahısların takibi ve yakalanması çalışmaları kapsamında, 22 ayrı nitelikli suçlardan 14 yıl süresince aranmakta olan Z.E. isimli şahıs ile "Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan aranmakta olan kardeşi A.E. isimli şahıs hakkında yapılan araştırma neticesinde; iki kardeşin anneleri F.E. adına birbirlerine 1 buçuk kilometre mesafede ayrı ayrı iki adet villa kiraladıkları, bu villalarda saklandıkları, uyuşturucu madde imal ederek satım yaptıkları yönünde ihbar alındı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden her iki villada eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şahısların yakalandıkları, ayrıca kiraladıkları villaların ikinci kat odalarında özel düzenek ve tertibatla ekim yaparak yetiştirmiş oldukları 249 kök kenevir bitkisi, 425 gram kubar esrar ve 2 adet terazi bulunarak el konuldu.

Şüpheliler sorgularını ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Villayı uyuşturucu serasına çevirmişler
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