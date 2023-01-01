Vinç faciasında ölen işçilerin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazeleri teslim edildi

Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı'nda yapımı süren 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 30 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmıştı.

Vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahibi Emrullah Y., şantiye şefi Mimar Muhammet Fatih Y. ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fikret Kamil A. gözaltına alındı.

İnşaat firması sahibi Emrullah Y., yurt dışına çıkmak isterken havaalanından polis ekiplerince yakalandı. Şehir dışında bulunduğu bildirilen vinç şirketi sahibi İrfan K. de ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOPSİ İŞLEMİ TAMAMLANDI

Vinç faciasında hayatını kaybeden işçiler Ümit Kara, Ali Şükrü Duru ile Fesih Çiftçi'nin cenazeleri üzerinde yapılan otopsi işlemi tamamlandı. DNA örneği de alınan cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumunda yakınlarına teslim edildi.

İşçilerden Ümit Kara'nın cenazesinin Çorum, Ali Şükrü Duru'nun cenazesinin İstanbul, Fesih Çifçi'nin cenazesinin ise Iğdır'da defnedileceği öğrenildi. Ölen işçilerden Aslan Akkaya, Baykal Gündüz ve Yıldırım Sarı'nın cenazeleri, kimlik teşhislerinin ardından dün ailelerine teslim edilmişti.