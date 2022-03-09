Haberler Yaşam Haberleri Vincin çarptığı işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.3.2022 14:31

Vincin çarptığı işçi hayatını kaybetti

DHA
Vincin çarptığı işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde çalıştığı çelik döküm fabrikasında vincin çarptığı Yıldıran Usta (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çalıştığı çelik döküm fabrikasında vincin çarptığı Yıldıran Usta (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çayırova ilçesindeki bir çelik döküm fabrikasında dün 2 çocuk babası Yıldıran Usta, vincin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırılan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."
Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için uyardı! THY 185 seferi birden iptal etti
Son dakika: FETÖ'cü hesaplar önce paylaştı, sonra sildi! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Vincin çarptığı işçi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA