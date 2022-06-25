Vinçten kopan çelik profilin altında kalmıştı! 43 gün sonra hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir fabrikadaki panel inşaatında vinçten kopan çelik profillerin altında kalarak ağır yaralanan 30 yaşındaki işçi, olaydan 43 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti.
13 Mayıs Cuma günü Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikası inşaat alanında meydana gelen kazada, fabrikanın panel montajı sırasında vincin taşıdığı çelik profiller koparak montaj işçileri Kemal Çelebi ile Enes Furkan Tutar'ın üzerine düşmüştü. Kazada işçilerden Kemal Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken, Enes Furkan Tutar da ağır yaralanmıştı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ardından da özel bir hastaneye sevk edilen 30 yaşındaki 20 çocuk babası Tutar, 43 gündür verdiği yaşam mücadelesinin sonunda doğum gününde hayatını kaybetti. Enes Furkan Tutar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.