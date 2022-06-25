Vinçten kopan çelik profilin altında kalmıştı! 43 gün sonra hayatını kaybetti

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ardından da özel bir hastaneye sevk edilen 30 yaşındaki 20 çocuk babası Tutar, 43 gündür verdiği yaşam mücadelesinin sonunda doğum gününde hayatını kaybetti. Enes Furkan Tutar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.