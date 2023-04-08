VİP cinayetin sebebi küfür! Son sözü "Sıkabiliyorsan sık" olmuş

Olayın, Çaprak'ın küfürlü konuşması nedeniyle Aytaç ile aralarında tartışma yaşandığı, Aytaç'ın bu olay sırasında Çaprak'a ateş ettiği kaydedildi. Olay sırasında masada bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Çaprak'ın son sözünün Aytaç'ın "Senin kafana sıkarım" demesinin ardından "sıkabiliyorsan sık" olduğunu söyledi. Aytaç hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
(Polat Aytaç)
Ankara'nın Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda geçen Cumartesi iş adamı Polat Aytaç ve Öğretim Üyesi Güven Çaprak'ın tartışması üzerine Aytaç, Çaprak'ın yüzüne bir el ateş etti. Olayı gören restorandaki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Aytaç, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
(Güven Çaprak)
"SİLAH BİRDEN PATLADI"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Polat Aytaç hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Polat Aytaç iddianamede yer alan ifadesine, Çaprak'ın alkol aldığı zaman kendini kaybettiğini ve agresifleştiğini söyleyerek, gittikleri mekana arkadaşlarının da geldiğini aralarında kadınların da olduğunu söyledi. Aytaç, "Bayanlardan biri Muhammed Gürbüz'ün sağ tarafına oturdu. Diğer iki bayan ayaktayken Güven ayakta duran bayanlara 'Ne zaman sevişiyoruz' demesi üzerine ayakta bulunan iki bayan Güven'e tepki göstererek 'Terbiyesizlik yapma, biz bu ortamın kadınları değiliz' dediği esnada Güven iki bayana hitaben küfür ederek gidin dedi. Kadınlar masadan ayrıldı. Güven'in alkol alınca kendini kaybettiğini bildiğim için uyardım, sakin olmasını söyledim. Güven'e hitaben, 'Beni aradın, misafirim var dedin. Seni ve misafirlerini ağırladım, ortamda küfür edip masamıza misafir gelmiş insanlara hakaret ederek taciz ettin. Çok ayıp oldu dedim Güven de bana 'Hayırdır sanki senin eşine mi söyledim. Hakimse hakim' dedi. ben de 'Senden büyüğüm alkolün pis biliyoruz ama bu kadarı da fazla' demem üzerine elini belimde bulunan silahımı almak için hamle yaptı. Ben de o panikle silahımı ona kaptırmamak için silahımı elime aldığım esnada Güven tekrar elime çökerek 'Beni vurmazsan' diyerek küfür etti ve silahı elimden almaya çalışırken birden silah patladı. O esnada elim tetikte değildi. Silahın patlaması ile Güven olduğu yere oturur vaziyette kafası sağa düştü. Ben de o panikle aynı silahla kendime zarar vermek istedim. Ancak çocuklarım gözümün önüne geldi ve vazgeçtim zaten o esnada M. elimde bulunan silahı aldı, bir müddet sonra polis ekipleri geldi" dedi.
"SÖZÜMÜ KESME BEN SENİN BÜYÜĞÜNÜM"
Olay sırasında masada bulundan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ise, "Polat, Güven'e hitaben 'Ben senin büyüğünüm benim sözümü kesme, sözümün kesilmesini sevmem, senin kafana sıkarım' demesi üzerine duyduğum kadarıyla Güven 'Sen benim kafama neden sıkıyorsun' dedi. Bunun üzerine Polat 'Sözümü kesme ben senin ağabeyinim, büyüğünüm senin kafana sıkarım' diye ikinci kez söyleyince Güven tekrar 'Sıkabiliyorsan sık' dediği anda Polat sağ elinde tabancayı alıp kurdu. Kurar kurmaz da Güven'e doğrultarak bir el ateş ettiğini gördüm" ifadelerini kullandı.
TARTIŞMANIN SEBEBİ KÜFÜR
İddianamede tartışmanın Çaprak'ın küfürlü konuşması ve ortaya hitaben 'Sevişecek miyiz' şeklinde konuşması nedeniyle yaşandığı, bu sırada Aytaç'ın Çaprak'a bir el ateş ettiği aktarıldı. Öte yandan Muhammed Gürbüz, M.K. ve M.A hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.