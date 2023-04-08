VİP cinayetin sebebi küfür! Son sözü "Sıkabiliyorsan sık" olmuş

"SÖZÜMÜ KESME BEN SENİN BÜYÜĞÜNÜM"

Olay sırasında masada bulundan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ise, "Polat, Güven'e hitaben 'Ben senin büyüğünüm benim sözümü kesme, sözümün kesilmesini sevmem, senin kafana sıkarım' demesi üzerine duyduğum kadarıyla Güven 'Sen benim kafama neden sıkıyorsun' dedi. Bunun üzerine Polat 'Sözümü kesme ben senin ağabeyinim, büyüğünüm senin kafana sıkarım' diye ikinci kez söyleyince Güven tekrar 'Sıkabiliyorsan sık' dediği anda Polat sağ elinde tabancayı alıp kurdu. Kurar kurmaz da Güven'e doğrultarak bir el ateş ettiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMANIN SEBEBİ KÜFÜR

İddianamede tartışmanın Çaprak'ın küfürlü konuşması ve ortaya hitaben 'Sevişecek miyiz' şeklinde konuşması nedeniyle yaşandığı, bu sırada Aytaç'ın Çaprak'a bir el ateş ettiği aktarıldı. Öte yandan Muhammed Gürbüz, M.K. ve M.A hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.