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Giriş Tarihi: 6.12.2022 15:50 Son Güncelleme: 6.12.2022 15:58

VIP dolandırıcıların sonu cezaevi oldu

Yalova’da devre mülk sahipleri ile irtibata geçip, 'yüksek kazanç' vaadi ile onları kandırarak, ofislerine gelen kişilerin mobil bankacılık uygulamasını kullanıp, kredi çekerek dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken 22 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

VIP dolandırıcıların sonu cezaevi oldu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk sahipleri ile irtibata geçip, 'yüksek kazanç' vaadi ile kandırıp, ofislerine gelen kişilerin mobil bankacılık uygulamasını kullanarak kredi çeken, ardından bunları başka hesaplara aktararak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 1 Aralık'ta düzenlediği operasyonla 26 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 32 cep telefonu, 37 sim kart, 5 flash bellek, 1 hafıza kartı, 3 laptop, 1 tablet, 2 pos makinesi, mağdurlara ait çok sayıda tapu senedi, ikiz sözleşme, noter belgeleri, 6 tabanca, 14 mermi, 1 av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi.

EMLAK FİRMASI KURMUŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; soruşturma aşamasında 64 mağdura ulaşıldığı, örgütün bu kişileri 9 milyon TL dolandırıldığının tespit edildiği kaydedildi. Genişletilerek yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü liderinin örgüt üyesi bir kişi üzerinden emlak firması kurduğu belirlendi. Bu firma üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri paylaştığı da aktarıldı.

MOTİVASYON İÇİN LÜKS YATLARDA EĞLENCE

Örgüt üyelerinin motivasyonunu arttırmak için lüks yatlarda eğlence tertip edildiği ve örgütün Ankara'dan Yalova'ya getirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan bir grup tarafından korunduğu da belirtildi. Açıklamada, mağdurların çoğunun emekli ve yaşlı insanlar olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan T.'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerdeki lüks yaşamı dikkat çekti. Kız arkadaşıyla helikoptere binen Ramazan T.'nin Çırağan Sarayı'nda da evlilik teklif ettiği görüldü. Ramazan T.'nin, mizansen olarak gözaltına alındığı ve gece kulübünde dans ettiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemler ardından 22 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 3 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ÖZLEM YILDIZ/SABAH

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VIP dolandırıcıların sonu cezaevi oldu
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